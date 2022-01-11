الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سائق متفحمة عقب حريق شقته بالمعصرة

جثة سائق متفحمة
جثة سائق متفحمة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة لرجل في العقد الخامس من عمره إثر حريق شب داخل مسكنه بالمعصرة.

البداية كانت عندما تبلغ للقسم من الأهالي بوجود حريق ومتوفي بالعنوان الكائن 4 أرض العمدة منزل ثروت سالم علي الدور الخامس وتم الإطفاء بمعرفة الأهالي.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق كل دور به شقتين والحريق بالدور الخامس الشقة يسار السلم على مساحة 70 متر صالة وعدد 3 غرف وحمام ومطبخ والحريق بالصاله وتبين  وجود جثة متفحّمة بالكامل.

تم لقاء الشهود وهم إيهاب سليمان سيد أحمد داوود ٤٨ سنة، صاحب مطعم فول وفلافل ومقيم بذات العقار الدور الرابع ومحمد ثروت سالم علي ٣٠ سنة، نجار موبيليا، مقيم بالدور الثاني بذات العقار وأفادوا بأن الشخص المتوفي يدعي/ مصطفي سيد مصطفى محمد، ٥٧ سنة، سائق توكتوك، مقيم بمفرده.
جار إخطار المعمل الجنائي، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

حريق شقة تفحم جثة المعصرة

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