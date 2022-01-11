غدًا.. أشرف عبدالشافى يناقش أعماله الروائية على النيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبدالشافي، وذلك في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الرابعة والنصف مساء غد الأربعاء على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

رواية "توأم الشعلة"

تدور أحداث الرواية حول كاتب شهير خمسيني يتعرض لتجربة "توأم الشعلة"، وتطارده فتاة تعمل محاسبة بأحد البنوك".

يتطرق عبدالشافي عبر الرواية لمناقشة أبعاد الحياة المصرية عبر شلة تتكون من أصدقاء وصديقات ملقيا فيها بالكثير من الهموم التي تجسدها حيوات بنات وشباب، ويناقش فيها أبعاد تلك الظاهرة التي أخذت حيزا كبيرا جدا من التفكير في العالم، ظاهرة "توأم الشعلة".



من أجواء الرواية نقرأ:

"ولم أعرفُ ماذا تقصد، لكنني عرفتُ أن الهمس بالعبارة الغامضة، معناه أن أصمت تمامًا ولا أُدلي بنصائح جديدة أو قديمة! اتخذتْ رشا قرارها وستعود إلى علاء بعد انفصال 3 سنوات، كبرتْ خلالها ابنتهما "منى" ست سنوات أخرى، وأصبحت آنسة قد الدنيا بعد رحلة عناء طويلة بدأت بتلعثم في الكلام ثم حمى روماتيزمية وشيل وحط وصراخ وشتائم في هذا الندل، الذي هو علاء، الذي تركها وعاش حياته كمراهق صغير، تاركًا كل هذا الهم على كتف رشا وصحتها وحياتها وعلينا، نحن أصدقاؤها، الذين شهدنا ميلاد قصة حبهما وصراعاتهما التي تصورنا أنها انتهت تمامًا في مساء ثلاثاء من مارس 2014. لكن تصوراتنا كانت ساذجة إذ شاهدهما شريف يتناولان العشاء في مركب على كورنيش المعادي، مساء الأربعاء التالي! واتصل بنا جميعًا وهو يكاد يقفز من الموبايل! وعندما سألناها قالت إنهما كانا ينهيان بعض التفاصيل".

رواية "أصابع حبيبتي"

كتب «عبدالشافي» في تصدير روايته:

«أنا جابر عبدالعظيم الذي ورد اسمه في هذا العمل الردئ لكاتب تافه، بليد الخيال، سرق جزءً من قصة حياتي، وأهال عليه تراب مفرداته، وسطحية تعبيراته، وعفن ألفاظه متعمدًا تشويه صورتي، وتمزيق سمعتي بأكاذيب اختلقها ليجعل مني داعرًا فاجرًا!.

أما وقد فشلت في وقف طباعة هذا الغثاء الأدبي الساذج، فقد سمح لي الناشر أن أكتب القصة الحقيقية كما وقعت في لبنان وليس مصر كما ذكر هذا الجاهل، وأن أروي مأساة انتحار السيدة صابرين أدهم متولي، وليست جميلة فرجاني، كما زعم ذاك الضال المضل، أما أنا الذي تعمد ذكر اسمي كاملًا، وحدد جهة عملي، كما في بطاقتي الشخصية، فلم أكن مكسورًا على هذا النحو البذئ الذي قدمه لكم، فقد حاربت من أجل قصة حبي، وهددت مديحة بالطلاق ثلاث مرات، وكل ذلك سأحكيه بالتفصيل حتى يتعلم هذا التافه كيف تكتب الروايات".

أشرف عبدالشافي هو روائي وصحفي، مواليد المنيا 1969. يعمل حاليا مديرا للتحرير بجريدة الأهرام المصرية .

نشرت له عدة أعمال إبداعية، من أهمها البغاء الصحفي، ويتكون من جزئين (البغاء الصحفي) 2012، (فودكا: البغاء الصحفي 2) 2015، والذي يعد تأريخا لحالة مصر في 2011.

صدرت له أيضا مجموعة قصصية تحت عنوان "منظر جانبي" 2003، و"ودع هواك" 2009، والذي يعد شهادة إبداعية عن الواقع الحزبى في مصر، وله أيضا كتاب "صلاة الجمعة" الذي يتناول مجموعة من المقالات عن جماعة الإخوان المسلمين، منها "أنا كافر، جمعية أم رزق، سجائر وسينما في مذكرات مرشد الجماعة، صلاة الجمعة، ارتد ملابسك يا عريان"، و "المثقفون وكرة القدم"، والذي نشر عام 2017، عن دار صفصافة للنشر، رواية "أصابع حبيبتي" 2020.