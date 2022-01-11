الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى مدينة العلمين

إسعاف
إسعاف

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق المغرة في اتجاه مدينة العلمين، تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحصل «الدستور» على أسماء المصابين وهم: «محمد عاطف شعبان 22 سنة، مصابًا باشباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالأنف وكدمات وسحجات بالجسم، عصام عطية محمد 48 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، محمد علي عبدالونيس  23 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات في الجسم، خالد عثمان الطناني 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، حسام محمد محمد 21 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، أشرف محمود عبدالسلام 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات في الجسم، مصطفى عبدالقادر أبوخليل 22 سنة، مصابًا بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم من محافظة البحيرة».

انقلاب سيارة سيارات الإسعاف محافظة البحيرة مستشفى العلمين الجهات المختصة إصابة 7 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

مصر تخسر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

«التحول الرقمي ما بعد الجائحة».. كيف ساهمت كورونا في تسريع وتيرة التطور التكنولوجي؟

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى