بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة فى مدينة العلمين

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق المغرة في اتجاه مدينة العلمين، تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحصل «الدستور» على أسماء المصابين وهم: «محمد عاطف شعبان 22 سنة، مصابًا باشباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالأنف وكدمات وسحجات بالجسم، عصام عطية محمد 48 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، محمد علي عبدالونيس 23 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات في الجسم، خالد عثمان الطناني 47 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، حسام محمد محمد 21 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، أشرف محمود عبدالسلام 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات في الجسم، مصطفى عبدالقادر أبوخليل 22 سنة، مصابًا بكدمة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم من محافظة البحيرة».