الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة الدلنجات بالبحيرة

جثة طفل
جثة طفل

واقعة مؤلمة شهدتها محافظة البحيرة اليوم، حيث لقى طفل رضيع مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقا بمياه ترعة بإحدى قرى مركز الدلنجات .

وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الدلنجات المركزى وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان قد تلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات بلاغا من المستشفى العام بوصول محمد عادل على عبد الواحد  سن عامين مقيم قرية منشية ميت دائرة المركز جثة هامدة إدعاء إسفكسيا الغرق 

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة الدلنجات وسؤال أهلية المجنى عليه قرروا أثناء قيام الطفل المتوفى باللهو أمام المنزل سقط بمياه ترعة أمام المنزل مما تسبب فى غرقه ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

محافظة البحيرة النيابة العامة طفل انتشال طفل رضيع انتشال الجثة الطفل المتوفى

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وائل لطفي

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