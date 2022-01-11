الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق تشكيل دولى للمفتى لجلبهم مخدرات من سوريا

تشكيل دولي لجلب المخدرات
تشكيل دولي لجلب المخدرات من سوريا

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، الثلاثاء، أوراق 8 أشخاص بينهم 6 سوريين الجنسية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين من اتهامات بجلب جواهر (الحشيش - الفنيتلين) داخل حاويتين قادمتين من ميناء اللاذقية بسوريا إلى ميناء شرق بورسعيد.

وتعود القضية رقم 1676 لسنة 2019 جنايات الميناء والمقيدة برقم 1119 جنايات كلي بورسعيد إلى يوم 11 يونيو 2019 باتهام 8 أشخاص بينهم 6 سوريين بتشكيل عصابة غرضها جلب جواهر مخدرة "الحشيش - الفنيتلين"، بأن جهز المتهمان الأول والثاني المُقيمان بسوريا المواد المخدرة ووضعوها داخل حاويتين مشمولهما فواكه وأخفوها داخل مخازن سرية أعدوها لهذا الغرض، وشحنها من ميناء اللاذقية بدولة سوريا بتمويل من المتهمين الثالث والرابع، ليتسلمها المتهمان السابع والثامن عقب وصولها إلى ميناء شرق بورسعيد ليقوما بإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عنها وتسهيل خروجها من الموانئ المصرية، بينما يتولى المتهمان الخامس والسادس تخزينها بمخازن سرية بغرض الاتجار بها.

وأحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية المتهمين بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات إلى محكمة الجنايات، التي أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية. 

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