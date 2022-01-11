المغرب يسجل 12 وفاة و7336 إصابة بكورونا فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة و7336 إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19″، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن عدد المتعافين بلغ 2082 شخصا.

ولفتت إلى أن الحصيلة الجديدة من الإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و12 ألفا و42 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 954 ألفا و833 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94.8 في المائة؛ بينما بلغ عدد الوفيات 14 ألفا و927، بنسبة فتك تصل إلى 1.5 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أن ثلاثة ملايين و540 ألفا و594 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليونا و983 ألفا و581 شخصا، مقابل 24 مليونا و598 ألفا و327 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

ونوهت إلى أن مجموع الحالات النشطة بلغ 42 ألفا و282، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 44 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 317 حالة، ثمانى منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كوفيد-19” 6%، وفق البيان.