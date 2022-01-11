الصحة الأردنية تسجل 2930 إصابة جديدة بكورونا فى المملكة

ارتفعت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن إلى 1085500 إصابة بالفيروس، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 12909 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم 16 حالة وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية بالمملكة، أن نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 8,05 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 28205 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 84 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 78 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 655 حالة.

وواصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات، والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات، والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفًا و35 إصابة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة جديدة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و930 ألفًا و428 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34 ألفًا و787 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 802 إصابة جديدة و8 حالات وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و267 ألفًا و451 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفًا و144 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1981 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 835 ألفًا و927 حالة والوفيات إلى 11 ألفًا و607 حالات.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 709 آلاف و622 حالة.