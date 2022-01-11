الأمم المتحدة تؤكد تطلعها لاستمرار التعاون مع العراق

أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تطلعها لاستمرار التعاون في العديد من القضايا الملحة التي تواجه العراق في هذه المرحلة الدقيقة.

وذكر الحلبوسي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تلقّى برقية تهنئة من بلاسخارت، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بدورته الخامسة، منوهة بالعلاقات الإيجابية بين الأمم المتحدة ومجلس النواب العراقي.

في السياق، أكد السفير الأمريكي لدى بغداد، أمس الإثنين، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أهمية الشراكة مع العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان أن مستشار الأمن القومي العراقي، استقبل بمكتبه الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، لافتًا إلى أنه في بداية اللقاء، قدم السفير الأمريكي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه.

وأعرب السفير الأمريكي، عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت، مؤكدًا "أهمية الشراكة مع العراق".

وأشار إلى أن "بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم".

وبحث الطرفان، بحسب البيان، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي.

في وقت سابق، هنأت السفارة الأمريكية في بغداد، انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، فيما عبرت عن أملها بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة.

وذكر بيان للسفارة أنها رحَّبت بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية.

أضاف "نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله".