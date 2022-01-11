القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على مالك معدية القطا بمركز منشأة القناطر شمال الجيزة على خلفية حادث سقوط سيارة ربع نقل تقل 24 عاملًا من أعلى المعدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص و14 ناجيًا، فضلًا عن البحث عن طفلة مفقودة تدعى شروق ياسر محمد.

ونجح رجال الإنقاذ النهري، مساء الثلاثاء، في انتشال جثة ندى أحمد، 11 عامًا من ضحايا غرق سيارة نقل بنهري النيل في معدية المناشي بمنشأة القناطر بالجيزة.

تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى المستشفى؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالدفن.

وتمكنت قوات الإنقاذ بأمن الجيزة، الثلاثاء، من انتشال 5 جثث لضحايا ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل في مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر.

تم نقل الضحايا إلى المشرحة وهم: «عيد مسعد، 13 عامًا، زينب عبدالمعطى، 14 عامًا، هاجر عبدالصمد، 13 عامًا، زياد أحمد، 13 عامًا، محمد صبري، 19 عامًا» ويواصل رجال الأمن البحث عن باقى المتوفين في الحادث.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من البحث عن باقي المفقودين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، وهم كل من دعاء نبيل عبدالسلام، ندى أحمد حسن، وزياد أحمد حسين، محمد صبري سالم، شروق ياسين محمد.