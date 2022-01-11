بعد حرمان 15 عامًا.. والدة أول ضحايا «معدية الموت» تتحدث لـ«الدستور»

والدة سعيد ضحية معدية الموت كان ليا عين واحدة وراحت

حادث أليم شهدته محافظة الجيزة أمس الاثنين، إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية القطا، ليسقط غريقًا في مياه فرع رشيد 10 أطفال كان من بينهم الطفل سعيد مسعد ابن الـ14 عامًا وتدفن جثته فجر اليوم ذاته مع ابنة عمه والتي لاقت حتفها إلى جواره.

والدة سعيد قالت إنها فقدت كل ما تملك بوفاة ابنها الوحيد والذي رزقت به بعد أكثر من 15 عامًا من زواجها وبعد ولادته تعرضت لمرض تسبب في إزالة الرحم خلال عملية جراحية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن طفلها كان يساعدها في نفقات المنزل قائلًة:"فقدت فلذة كبدي".

وتوفي سعيد مسعد البالغ من العمر 14 عاما، أثناء عودته من الجيزة إلى عزبة التفتيش بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث كان نجلها يخرج يوميا بحثا عن لقمة العيش في مزارع الدواجن بالجيزة مع اصدقاؤه من أهالي القريه لكنه هذه المرة خرج ولم يعد للأبد .

واستخرجت فرق الإنقاذ النهري 10 جثث لأطفال كانوا على متن سيارة ربع نقل وتم إنقاذ 14آخرين وجارى البحث عن باقي المفقودين في مياه فرع رشيد المطل على قرية القطا بمحافظة الجيزة.

وشيع أهالي قرية طاليا اليوم خمسة جثامين لضحايا حادث معدية القطا بمحافظة الجيزه والذي وقع امس أثناء عبور سياره محملة بأكثر من 23 شاب وفتاة من العاملين بمزارع الدواجن لجميع البيض في محافظة الجيزه حيث اعتاد ا على الذهاب للعمل يوميا من قرية طاليا التابعه لمركز أشمون إلى الجهه الأخرى السعي وراء لقمة العيش.