الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

والدة سعيد ضحية معدية الموت كان ليا عين واحدة وراحت

بعد حرمان 15 عامًا.. والدة أول ضحايا «معدية الموت» تتحدث لـ«الدستور»

حادث معدية الموت
حادث معدية الموت

حادث أليم شهدته محافظة الجيزة أمس الاثنين، إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية القطا، ليسقط غريقًا في مياه فرع رشيد 10 أطفال كان من بينهم الطفل سعيد مسعد ابن الـ14 عامًا وتدفن جثته فجر اليوم ذاته مع ابنة عمه والتي لاقت حتفها إلى جواره. 

والدة سعيد قالت إنها فقدت كل ما تملك بوفاة ابنها الوحيد والذي رزقت به بعد أكثر من 15 عامًا من زواجها وبعد ولادته تعرضت لمرض تسبب في إزالة الرحم  خلال عملية جراحية.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن طفلها كان يساعدها في نفقات المنزل قائلًة:"فقدت فلذة كبدي".

وتوفي  سعيد مسعد البالغ من العمر  14 عاما، أثناء عودته من الجيزة إلى عزبة التفتيش بقرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث كان نجلها يخرج يوميا  بحثا عن لقمة العيش في مزارع الدواجن بالجيزة  مع اصدقاؤه من أهالي القريه لكنه هذه المرة خرج ولم يعد للأبد .

واستخرجت فرق الإنقاذ النهري 10 جثث لأطفال كانوا على متن سيارة ربع نقل  وتم إنقاذ 14آخرين وجارى البحث عن باقي المفقودين في مياه فرع رشيد المطل على  قرية القطا بمحافظة الجيزة. 

وشيع أهالي قرية طاليا اليوم خمسة جثامين لضحايا حادث معدية القطا بمحافظة الجيزه والذي وقع امس أثناء عبور سياره محملة بأكثر من 23 شاب وفتاة من العاملين بمزارع الدواجن لجميع البيض في محافظة الجيزه حيث اعتاد ا على الذهاب للعمل يوميا من قرية طاليا التابعه لمركز أشمون إلى الجهه الأخرى السعي وراء لقمة العيش. 

محافظة المنوفية اطفال موت محافظة الجيزة موقع الدستور يساعد زواجه ربع نقل الدواجن شباب عملية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

مصر تخسر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الإفريقية

القبض على مالك «معدية الموت» بمنشأة القناطر

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

أول تعليق من كيروش على خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا

«شهادة حق».. ضيوف مصر: «كنا نعتقد ما يُقال عن المنتدى مبالغة حتى رأينا بأنفسنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا