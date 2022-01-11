الاتحاد الإفريقي يدعو لسرعة تشكيل حكومة ذات كفاءات فى السودان

شدد الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان محمد بلعيش، الثلاثاء، على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءات.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري اليوم، في الخرطوم السفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال بلعيش إن اللقاء تطرق لأنجع السبل للوصول إلى التعافي الوطني في السودان، وتجاوز الأزمة السياسية الحالية، لافتًا إلى الجهود المبذولة من أجل توسيع القاعدة السياسية وإشراك كل القوى في تدبير ما تبقى من مرحلة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تُشكل طريقًا يؤدي إلى الاستقرار والسلام والازدهار في السودان.

وأضاف الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان أن الجسر الذي يؤدي إلى واحة الاستقرار هو المصالحة الوطنية، مشددًا على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءات، داعيًا جميع الفرقاء إلى وضع رؤية وخطة موحدة من شأنها أن تشكل خارطة طريق للفترة المقبلة.

وأمّن بلعيش على أهمية إقامة العدالة الانتقالية لبناء السودان الجديد.

سلمى عبدالجبار تلتقي رئيس بعثة الإيقاد بالسودان

وفي السياق، التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبدالجبار المبارك بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس بعثة الإيقاد بالسودان عثمان حسن بليل.

واطلعت عضو مجلس السيادة خلال اللقاء، على مبادرة منظمة الإيقاد للمساهمة في تجاوز الراهن السياسي الذي يمر به السودان، واتجاه السكرتير العام للمنظمة لتبني مفاوضات برعاية الإيقاد مع أطراف العملية السياسية في السودان.

وأكدت سلمى عبدالجبار ترحيبها بالمبادرة، وثمنت دور المنظمة في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية بدول الإيقاد.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الاهتمام المتعاظم لرئيس جمهورية جنوب السودان، لمتابعة الأحداث السياسية الراهنة، ولدوره المقدر في دعم مسيرة السلام والاستقرار عبر الوساطة، وإيجاد قاعدة مشتركة للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأكد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، مستشار شئون الرئاسة الدكتور كوستيلو قرنق رينق، إلى ضرورة تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز علاقات شعبي البلدين.