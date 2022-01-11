إصابة شاب نتيجة تصادم سيارة بدراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب شاب بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة بدراجة نارية بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصادم سيارة، بدراجة نارية بشارع شبين الكوم أمام جراج فورد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف وتبين اصابة "نادر م" 24 سنة يقيم في البلابسة وأصيب باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وجرح قطعي 4 سم أسفل الأنف وسحجات بالجسم وتم نقله على الفور للمجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الإسعافات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.