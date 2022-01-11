الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مَوَجان».. ديوان جديد لشربل داغر في معرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي، وضمن سلسلة "إبداع العربي"، ديوان "مَوَجان" للشاعر والروائي والمترجم اللبناني شربل داغر، مع رسوم للفنان العراقي وليد رشيد القيسي، للمشاركة في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري.

ويتكون الكتاب من أربعة أقسام: الأول منها بعنوان "أيها الموت، يا جاري الأليف" وهذا القسم يتكون بدوره من ستة وثلاثين نصاً، أولها بعنوان "هذا الساعد الذي خرج مقطوعاً من الركام" وآخرها عنوانه "قبل الموت بقليل".


أما القسم الثاني فهو "وداد عن بعد" ويتألف من ثلاثة وعشرين نصاً تبدأ بـ "تحية صباح" وتنتهي بـ"حومة عسل 132" فيما يأتي القسم الثالث تحت عنوان "بنت شفة" في اثنين وثلاثين نصاً؛ أولها "الخيميائي" وآخرها "لعلي قنفذ".


وتنتهي المجموعة مع القسم الرابع والأخير، والذي وضع الشاعر له عنواناً هو: "راءٍ للشعر كما للنثر" وقوامه ثمانية عشر نصاً لا يلتزم فيها الشاعر بالقصيد؛ بل كثيراً ما يخرج إلى "الخاطرة" معبراً عن مشاعره وآراءه في بعض القضايا. 


وفي نهاية الكتاب يأتي تعريف بأعمال داغر ما بين الشعر والرواية والترجمة ومختاراته الشعرية، وكذلك تعريف بالفنان وليد رشيد القيسي، الذي صاحبت لوحاته نصوص "داغر" وقد ولد في بغداد عام 1963،  جمع بين الفن والأدب؛ لاسيما الشعر،  وحصد عدة جوائز  بين الأعوام 1983-1993.
وللفنان "وليد القيسي" إسهامات في تجديد فن الخزف الذي أنشأ له مصنعاً موازناً فيه بين الصنعة والإبداع، ليخرج خزفه أقرب إلى الأعمال النحتية، وله أيضاً مبتكرات في الرسوم واللوحات والدفاتر. 


وللفنان وليد القيسي أكثر من عمل فني مصاحب لمجموعات صديقه "شربل داغر" بل إنه صمم بعض المعارض بالتوازي مع إصداراته ليكونا معاً ثنائياً من الشعر والفن التشكيلي.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي سلسلة إبداع العربي ديوان م و جان للشاعر والروائي والمترجم اللبناني شربل داغر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشرم الشيخ

صلاح وتريزيجيه يقودان هجوم مصر أمام نيجيريا فى بطولة الأمم الإفريقية

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

الرئيس السيسى: رصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا

تأجيل الحكم فى قضية مقتل رجل أعمال وسرقة خزينته لـ2 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا