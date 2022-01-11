وزيرة شباب جيبوتى لـ«الدستور»: الشباب هم مستقبلنا.. ونتغلب على التحديات بالعمل الشاق

أعربت هيبو مؤمن عسوي، وزيرة الشباب والثقافة في جمهورية جيبوتي، عن سعادتها البالغة بوجودها في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن التنظيم والفكرة القائم عليها رائعة للغاية.

نصنع مستقبلًا أفضل للشباب

وقالت وزيرة الشباب الجيبوتية ورئيسة وفد بلادها إلى المنتدى، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "الشباب هم مستقبلنا، ويمكنهم التغلب على التحديات التي يواجهها العالم حاليًا بالإرادة والعمل الجاد والشاق".

وأكدت الوزيرة، في تصريحاتها، أنه «يجب إدراك أن الشباب يكمن دائمًا في عقل الشخص، وكذلك روحه وقلبه».

وتابعت: "يجب العمل على أن نجعل المستقبل أفضل، لأنه عالم الأجيال المقبلة ومستقبلهم، وهذه مسئوليتنا نحن كشباب أن نصنع هذا سويا".

وأضافت أن «المستقبل هو ملك لتلك الأجيال المقبلة، ومن ثم فسيكون أفضل لهم، وبمساعدتهم».

والتقت وزيرة الشباب الجيبوتية، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على هامش جلسات منتدى شباب العالم.

منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى "السلام والإبداع والتنمية"

وانطلق المنتدى، أمس الإثنين، بحفل افتتاحي، تلته جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها.

وعلى مدار اليومين عقدت عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة عدد من القضايا الرئيسة، التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من جلاسكو إلى شرم الشيخ، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.