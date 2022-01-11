الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

المنشآت السياحية: حصر شامل للعاملين الإناث بالمنشآت والمطاعم السياحية

عادل المصري رئيس
عادل المصري رئيس غرفة المنشات السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة الأستاذ عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعضاء الجمعية العمومية  سرعة موافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر شامل لأعداد الإناث العاملين بمشآتها سواء كانت مناصبهم قيادية وعمالة عادية.

وقالت الغرفة فى بيان صحفى، إنها تلقت من وزارة السياحة إخطاراً بضرورة قيام كافة المنشآت الخاضعة للإشراف السياحى بإعداد هذا الحصر، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بـ"المرأة فى مواقع اتخاذ القرار Women in leadership  " والتى تهدف إلى إجراء حصر لأعداد الأناث فى المناصب القيادية ومراكز اتخاذ القرار فى جميع المنشآت داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت الغرفة فى كتابها للأعضاء إلى أهمية موافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذه البيانات عبر رابط التسجيل الإلكترونى فى موعد غايته 20 يناير الجارى.

وأوضحت الغرفة، أن هذا الحصر يتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الاستراتيجية  لعام 2030 التى أصدرتها الدولة المصرية  في مستهل عام 2017 وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتضمنت هذه الاستراتيجية فى خطتها لتمكين المرأة على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بدأت قبل أسبوع مباشرة أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتطوير الموقع الإلكتروني للغرفة تحت إشراف عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومتابعة ورئاسة الأستاذ أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، وذلك فى إطار التعاقد الذى تم توقيعه مؤخراً بين الغرفة وشركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الإلكترونية.

وتضم اللجنة فى عضويتها من جانب الغرفة كل من محمد رمضان  تامر عبد الله، المسئولين عن  تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بالغرفة، والاستاذ بهاء الدين  بسيونى، مسئول التدريب بالغرفة، ومن شركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الألكترونية المنفذة لأعمال التطوير كل من المهندس أمير صدقى، المدير التقنى، والمهندس بشير صابر، مطور البرامج التقنية بالشركة. 

وقال عادل المصرى، إن مباحثات  تطوير الموقع الإلكتروني للغرفة، بدأت من خلال الدكتور تامر سلام، نائب رئيس الغرفة السابق، صاحب مبادرة وفكرة التطوير وإختيار الشركة المنفذة من بين الشركات المتقدمة لهذه الأعمال، وأن هشام وهبة، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب بالغرفة استكمل مشوار متابعة إجراءات المراحل، حتى توقيع العقد عبر المباحثات مع الدكتور حسن صادق رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لأنظمة الحاسبات الإلكترونية، الذى منح الغرفة العديد من التسهيلات والتيسيرات والخدمات الإلكترونية التى تدفع بالغرفة سريعاً إلى التحول الرقمى والتقنى.

المنشات والمطاعم السياحية المطاعم السياحية وزارة السياحة التنمية المستدامة لرؤية مصر القيادية للمرأة لأنظمة الحاسبات الألكترونية التحول الرقمى والتقنى

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