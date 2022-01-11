1610 إصابات بكورونا فى العراق وأكثر من 100 إصابة بالمدارس

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 1610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 384 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 8 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 66924".

وفي وقت سابق، أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بكورونا في المدارس.

وقال مدير عام الدائرة الصحية في كركوك، نبيل حمدي، إن الدائرة سجلت 101 إصابة بكورونا في صفوف التلاميذ والهيئات التعليمية"، مبينا أن «هناك نماذج فحص أخرى أرسلت إلى مختبر الصحة المركزية في بغداد للتأكد من النتيجة»، حسبما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأضاف أن الدائرة لم تسجل أية إصابة بالمتحور "أوميكرون"، داعيا «المواطنين إلى تلقي اللقاح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامتهم».

وسجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 310 أشخاص للشفاء، و5 حالات وفاة بالوباء.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، الثلاثاء، إصابة أكثر من نصف سكان القارة بمتحور أوميكرون خلال الـ6 أو الـ8 أسابيع المقبلة.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في إفادة صحفية، إن القارة شهدت تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في الأسبوع الأول من 2022، بما يزيد على الضعف خلال فترة أسبوعين.

وتابع كلوج: "بهذا المعدل، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم إصابة أكثر من 50% من سكان المنطقة بأوميكرون خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة".

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة سجلت ما لا يقل عن 1.13 مليون إصابة بفيروس كورونا، الإثنين، في أعلى رقم يومي تسجله أي دولة في العالم، بينما تواصل السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتشارها دون هوادة.

وجاء الرقم القياسي للإصابات الجديدة في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات لأعلى مستوى له على الإطلاق، إذ زاد إلى المثلين في ثلاثة أسابيع وفق إحصاء رويترز.