الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«تعلم أن تقول شكرًا».. إتيكيت استقبال الهدايا في المناسبات المختلفة

الهدايا
الهدايا

في علم الإتيكيت هناك دائمًا إجابة على جميع الأسئلة التي تدور في ذهنك، ففي كل المواقف يمكن أن تستخدم فن الإتيكيت، ونحن الآن بصدد الحديث عن إتيكيت استقبال الهدايا، بحسب ما ورد في موقع “etiquetteschoolofamerica”.

اعرف ماذا تعني كلمة شكرًا:

لا يعني استخدام كلمة شكرًا أنك أحببت الهدية فقط، وإنما تعجل الطرف الأخر الذي قدم لك الهدية يشعر أنك ممتن له، ومقدر المجهود المبذول في اختيار الهدية لك. 

افتح البطاقة أولاً:

يجب فتح البطاقة أولاً، فإن هذا يمنح الشخص الآخر شعورًا أنك تهتم بالمشاعر أكثر مما هو موجود في شنطة الهدايا التي توشك على فتحها، وإذا كنت تفتح هدايا في حفلة، فقل بصوت عالي أن هذه الهدية جاءت من هذا الشخص، وأذكر اسمه

اجعل الشخص الذي منحك الهدية حاضرًا في الغرفة:

إن أصحاب الهدايا طيبون يكفي أنهم قاموا بالبحث عن هدية وشرائها ولفها وتقديمها لك في حفلة عيد ميلاد، أو حتى بدون مناسبة أو وجهًا، لذلك فمن المهم أن تفتح الهدايا أمامهم حتى يكونوا حاضرين وشاهدين على رد الفعل الخاص بك، فبالطبع يريدون أن يشعروا بأنك سعيد بهديتهم. 

قل شكراً بهذه الطريقة الخاصة:

يجب أن تقول شكرًا لك، لكن ليس فقط بأي طريقة قديمة، يجب التأكد من أن شكرك يتضمن هذه العناصر الأربعة بأي ترتيب لتحقيق أقصى تأثير للامتنان، اذكر الهدية بالاسم، قل شيئًا لطيفًا عن الهدية والشخص الذي قدمها، استخدم اسم مانح الهدية، وأخيرًا قل عبارة "شكرا".

تعامل بلطف مع الهدايا التي لا تحبها:

ماذا لو لم تعجبك الهدية؟ هل تقول رأيك بصراحة؟ الصراحة في هذه المواقف صعبة، ولكن بما أننا نعرف المعيار الذهبي للعناصر الأربعة المذكورة أعلاه، فيمكننا القيام بذلك، أو على الأقل يمكننا الاقتراب حقًا، شكرك سيكون صادقًا أكثر من العديد من الأشخاص الذين يحبون الهدية التي تلقوها ولكنهم لا يعرفون آداب التعبير عنها.

الإتيكي استقبال الهدايا عيدالميلاد راس السن قبول الهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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