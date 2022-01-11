الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق شقة سكنية بالمرج

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون خسائر بشرية، في منطقة المرج.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المرج، عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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