حريق شقة سكنية بالمرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية دون خسائر بشرية، في منطقة المرج.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المرج، عن حدوث ماس كهربائي نتج عنه الحريق، وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، والدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.