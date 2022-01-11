الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تستعرض مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية بمنتدى شباب العالم

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معرض وزارة الهجرة بالمنتدى، والذي يسلط الضوء على عدد من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، ولمواجهة الهجرة غير الشرعية، ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

في سياق متصل، أشارت وزيرة الهجرة إلى المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية أطلقها رئيس الجمهورية في آخر منتدى لشباب العالم عام 2019، للحفاظ على نجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعلى الفور بدأتتا بزيارة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وإلى جانب التوعية بمخاطرها يجري تأهيل الشباب وتدريبهم للحاق بسوق العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

وأشارت الوزيرة إلى تزامن مبادرة «مراكب النجاة» مع المشروع القومي الكبير «حياة كريمة» التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا على نحو يصرف الشباب عن التفكير بالهجرة، وقد أسفرت مبادرة «مراكب النجاة» عن العديد من النتائج الإيجابية، ومازالت الزيارات مستمرة وكذلك التدريب والتأهيل، ضمن انطلاقة الجمهورية الجديدة في رحلة بناء الإنسان، مقدمة حصاد المبادرة.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

فضمن حملات التوعية بالمحافظات، قالت وزيرة الهجرة 18579 شخصا، في 7 محافظات، كم تم تقديم 27 دورة تدريبية، استفاد منها 1615 من السيدات المعيلات والشباب والطلاب، وكذلك 160 دورة توعية لطلاب التعليم الفني وخريجي الجامعات.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتنفيذ 15 حملة توعية في 5 محافظات، استهدفت 143 قرية، وصلت لنحو1640000 سيدة في ربوع مصر ونجوعها، وفي مجال التدريب الحرفي والمهني قدمت الوزارة 90 دورة تدريبية (حرفية-ريادة أعمال)، في10 محافظات، استفاد منها 2270 مستفيدا، في مجال الفندقة والخياطة وصناعات الألبان والخزف وصيانة الهواتف والأجهزة الكهربائيةوالميكانيكا وغيرهم.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 محافظات وتقديم الدعم بقيمة بلغت نحو 175 مليون جنيه، لدعم الشباب من رواد الأعمال، بجانب تنفيذ 4 قوافل طبية كبرى في 4 محافظات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، للكشف على 2761 من أهالينا.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

وفي الجانب الإعلامي، حرصت الوزارة على استخدام كافة وسائل التواصل المتاحة من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وإطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة، حيث وصلت التفاعل مع منصاتنا المختلفة  إلى 11 مليون مواطن في مصر وخارجها.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

وقدمت الوزارة نحو 238 دورة تدريبية وتوعية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والدولية من بينها وزارتا التخطيط والتضامن والأزهر والكنيسة وأكاديمية ناصر العسكرية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم التعليم الفني، استفاد منها نحو 20479 من المستفيدين على اختلافهم.

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مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية
مبادرات مواجهة الهجرة غير الشرعية

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