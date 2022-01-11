العراق يتلقى عروضًا مصرية وفرنسية لإنشاء قمرًا صناعيًا

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، تلقيه عروض من شركة فرنسية لإنشاء القمر الصناعي العراقي، فيما أشارت إلى أن التكلفة المالية لإنشاء القمر لم تحدد حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية رعد المشهداني، إن هناك شركات مصرية أيضا قدمت عروضها وحسب الاتفاقية الثلاثية بين العراق والمملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا إمكانية الاستفادة من خبرة المصريين والفرنسيين وكافة الشركات التي تسهم في تطوير وضع الاتصالات والقمر الصناعي العراقي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية العراقية.

وأضاف أن العروض المقدمة من قبل الشركات العراقية والعربية والعالمية المختصة بصناعة وتطوير القمر الصناعي العراقي مازالت مستمرة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية"، مبينًا أن شركة الايرباص الفرنسية المختصة في شأن صناعة الأقمار الصناعية قامت بزيارة الوزارة قبل أيام وقدمت عروضاً بشأن صناعة القمر الصناعي العراقي.

وأوضح المشهداني أن القمر الصناعي سيعود بفائدة إلى إيرادات وزارة الاتصالات من خلال الاشتراك عبر الترددات الفضائية والترددات الهوائية وترددات شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل أيد عاملة في مجال شركة القمر الصناعي إذا ثبتت على الأرض.

ولفت الى أن التكلفة المالية لإنشاء القمر الصناعي لم تخصص ولم تعلن لغاية اللحظة بسبب العمل المستمر على جميع العروض".

وعلى سياق آخر، بحث رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله، مع قائد بعثة حلف الناتو سير المشاريع الخاصة برفع قدرات الجيش العراقي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن اللقاء تناول مناقشة وبحث سير المشاريع المقدمة من البعثة التي تهدف إلى رفع قدرات الجيش العراقي، وبحث الخيارات لتطوير مستوى عمل البعثة في البلاد.

وأضاف البيان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل في مكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق وعدد من مستشاري البعثة.