الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جون كيرى: مصر وإفريقيا ستلعبان دورًا حاسمًا فى قضية التغيرات المناخية

جون كيري
جون كيري

أعرب المبعوث الخاص للمناخ لدى الولايات المتحدة، جون كيري، عن سعادته بوجوده ضمن المشاركين في منتدي شباب العالم بنسخته الرابعة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال “كيري”، من خلال تطبيق "فيديوكونفرانس" خلال جلسة التغييرات المناخية اليوم الثلاثاء، إن "مصر وإفريقيا ستلعبان دورًا حاسمًا في قضية التغيرات المناخية، وذلك لمساعدتهم  في تحقيق الأهداف المتمثلة في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية".

وأضاف المبعوث الخاص للمناخ لدى الولايات المتحدة، أنه يتطلع للتعاون مع مصر برئاسة الرئيس السيسي، في قضية التغيرات المناخية، التي باتت من أهم القضايا الخطرة التي تحيق بكل دول العالم. 

ولفت إلى أن هذا الدور لدى مصر وإفريقيا يتمثل في التكيف والتخفيف والتعامل مع غاز الميثان عند إزالة الغابات.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي “السلام، والإبداع، والتنمية”.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: مصر من أكثر الدول عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

الحضرى وأبوجبل يلحقان ببعثة منتخب مصر فى الكاميرون

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء11-1-2022

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

التحقيق مع سائق السيارة المتسببة في حادث غرق معدية منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا