جون كيرى: مصر وإفريقيا ستلعبان دورًا حاسمًا فى قضية التغيرات المناخية

أعرب المبعوث الخاص للمناخ لدى الولايات المتحدة، جون كيري، عن سعادته بوجوده ضمن المشاركين في منتدي شباب العالم بنسخته الرابعة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال “كيري”، من خلال تطبيق "فيديوكونفرانس" خلال جلسة التغييرات المناخية اليوم الثلاثاء، إن "مصر وإفريقيا ستلعبان دورًا حاسمًا في قضية التغيرات المناخية، وذلك لمساعدتهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية".

وأضاف المبعوث الخاص للمناخ لدى الولايات المتحدة، أنه يتطلع للتعاون مع مصر برئاسة الرئيس السيسي، في قضية التغيرات المناخية، التي باتت من أهم القضايا الخطرة التي تحيق بكل دول العالم.

ولفت إلى أن هذا الدور لدى مصر وإفريقيا يتمثل في التكيف والتخفيف والتعامل مع غاز الميثان عند إزالة الغابات.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي “السلام، والإبداع، والتنمية”.

