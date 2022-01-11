أسعار فول الصويا تتجه لتسجيل أكبر تراجع منذ بداية العام الحالي

استمر تراجع أسعار فول الصويا في الأسواق العالمية لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة يومية منذ ديسمبر الماضي، في ظل توقعات بتحسن الإنتاج نتيجة الظروف المناخية المواتية في النصف الشمالي من الأرجنتين والجنوبي من البرازيل خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يقلل الضغوط على المحصول نتيجة الطقس الجاف.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دون كيني ، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مؤسسة ماكسار قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هطول الأمطار يأتي بعد فترة من الطقس الجاف والدافئ في جميع أنحاء الأرجنتين وجنوب البرازيل وهو ما سيساعد في تحسن محصول فول الصويا.

وكان ارتفاع درجة الحرارة والجفاف قد دفع بأسعار العقود الآجلة لفول الصويا إلى أكثر من 14 دولار للبوشل الواحد في الشهر الحالي.



في الوقت نفسه فإن المخاوف بشأن محصول البرازيل للموسم الحالي أدى إلى نشاط كبير في مبيعات محصول فول الصويا للموسم الزراعي المقبل في الولايات المتحدة بحسب شركة سيتونيا للاستشارات.



وفي حين استقرت أسعار فول الصويا تسليم مايو المقبل في التعاملات الصينية اليوم عند مستوى 3232 يوان لكل طن، تراجعت أسعار عقود تسليم مارس المقبل بنسبة 0.8 % إلى 5773 يوان / لكل طن.



وفي السوق الأمريكية ارتفع سعر فول الصويا اليوم الثلاثاء بنسبة 0.1 % إلى 13.86 دولار لكل بوشل، بعد تراجعه بنسبة 1.8 % أمس الاثنين.