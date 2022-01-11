التوأم الغنائي الباراجوياني عن المشاركة في منتدى شباب العالم: نعيش حلمًا

قالت الفنانتين التوأم مونتسيرات وبيلار أرجانا من بارجواي واللتان شاركتا في العرض المسرحي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إنهما سعداء للغناء أمام الرئيس السيسي وفقا لما نقلته صحيفة "ألتيما هورا" الإسبانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن التوأم درسا من خلال منحة دراسية من وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصين (تايوان) لمدة ثلاث سنوات وتدرسان في (جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا).

بعد عام من دراسة لغة الماندرين الصينية، تواصل مونتسيرات مسيرتها المهنية في الهندسة الكيميائية وتواصل بيلار مسيرتها المهنية في الهندسة الإلكترونية ومن خلال صديقة مصرية تدرس في نفس المؤسسة التعليمية التايوانية، تقدمت بطلب إلى المنتدى.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن مونتسيرات وبيلار هما المتحدثان الوحيدان باللغة الإسبانية اللذان سيتلوان آيات باللغة الإسبانية.

وقال التوأم في بيان: "نحن نعيش حلمًا حيث قدمنا موهبتنا في أعياد الميلاد وحفلات الزفاف، ولكننا الآن نقدم موهبتنا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشخصيات دولية أخرى، حاملين معنا فن باراجواي".

الإعلام الغربي يسلط الضوء على منتدى شباب العالم

وفي سياق متصل، أبرزت وسائل الإعلام العالمية، مساء الاثنين، الرسائل والدعوات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، خلال الجلسة التي عقدت اليوم بالمنتدى، بالإضافة إلى كلمات المسئولين الدوليين التي أكدت أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل.

وتناول الإعلام العربي المحاور توجيه الرئيس السيسي دعوة من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، واهتمام المنتدى بقضايا تمس المجتمعات كافة، وضرورة أن يكون هناك حوار عالمي بين شباب العالم، وإنشاء مجلس شباب تابع لمنظمة الصحة العالمية للتأكد من انخراطهم بالمجتمع، ودور الشباب في إنتاج الأفكار.