حظك اليوم للأبراج الفلكية.. الثلاثاء 11 يناير 2022

قدم موقع «times of india» حظك اليوم الثلاثاء، 11 يناير 2022، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحمل

يمكن تسوية الخلافات مع الأشقاء، وقد تعزز علاقتك مع الأشقاء إلي حياة أفضل، يبدو أن حيويتك جيدة، فقد تساعدك على إكمال المشاريع الصعبة بسهولة.

يمكنك توسيع شبكتك بعد رحلة قصيرة متعلقة بالعمل، يمكنك أيضًا مساعدة بعض الأشخاص المحتاجين، فقد تزيد من وضعك الاجتماعي

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

قد تشعر بالكسل، فهذا يؤثر على سرعتك الحالية للقيام ببعض المشروعات والتأخير عن العمل، ينصح في حالة الحب أن تتجنب أي قرار مهم من حيث الزواج.

سوف تضيع وقتك الثمين في مهام لا قيمة لها.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

قد تشعر بالملل، فقد يفقد تركيزك نحو أهدافك، وقد تكون توقعاتك عالية جدًا وبسبب نفاد الصبر لا يمكنك تحقيق توقعاتك، فقد تنزعج يُنصح بتوخي الحذر في جولات المغامرة والقيادة السريعة.

ولكن بحلول فترة ما بعد الظهيرة، قد تزداد أرباحك، ومن المحتمل أن تبدأ العمل مع بعض العملاء الجدد، مما سيزيد في الأعمال التجارية في المستقبل القريب.

من مشاهير البرج نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- السرطان

لديك قدرة كبيرة على الثقة بالنفس لذلك يمكنك محاربة الإدمان على أي شيء.

وفي الحب أنت الآن في علاقة واضحة قد تتوقع بعض الفرص للسفر إلى الخارج، مع شريك وسوف يسمع الطلاب أخبارًا جيدة من حيث الأكاديميين.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد

قد تشعر بتحسن، قد تكون المواقف تحت السيطرة، قد تساعدك شبكتك في جبهة العمل.

قد تخطط للسفر إلى الخارج هذا هو الوقت المناسب لزيادة الانسجام المنزلي وحب الحياة.

قد تخطط أيضًا لمشاهدة الأفلام أو الذهاب في نزهات مع الأصدقاء أو العائلة.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- العذراء

قد تتعب بسبب الإرهاق قد يجعلك ذلك كسولاً ومهملاً ، ننصحك بالتحلي بالصبر.

إذا كنت تخطط للقيام بجولة مغامرة، ننصحك بتأجيلها لفترة.

قد يكون لديك آلام في الظهر، والجهاز العصبي، ومشاكل الجلد.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

اليوم قد تخطط لتجديد المنزل الخاص بك، يمكنك شراء بعض الأشياء لتجديد منزلك.

وفي الحب للمتزوجين سوف يكون هناك بعض الانسجام مع الزوج.

قد يتم تسوية النزاعات مع الأصدقاء وزملاء العمل والشركاء، قد تحصل على أخبار جيدة من حيث التقاضي.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- العقرب

قد يكون إبداعك عالياً اليوم فا يجب ان تستغل ذلك من خلال القيام ببعض الأشياء الإبداعية، قد يتم استرداد أموالك التي كانت مفقودة.

يُنصح الطلاب قبل الامتحان بإدخال المزيد من الجهد والتركيز.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس

قد تكون مشغولاً اليوم بالأطفال، وقد تخطط لدراساتهم العليا.

قد يسمع الأزواج أخبارًا جيدة فيما يتعلق بالأطفال.

قد تفكر في تحديث نفسك ووضع بعض الخطط للدراسات العليا للحصول على ترقية في وظيفتك الحالية.

وفي الحب قد يجد الشخص العاذب توأم روحهم.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي

اليوم، قد تهرب من الواقع، قد لا تكون قادرًا على تحمل مسؤولياتك.

قد يكون هناك بعض الخسارة لذلك يُنصح بقراءة المستندات بعناية قبل وضع توقيعك.

قد تخطط لإعادة بناء منزلك اليوم ولكن ينصح بتأجيل أعمال التجديد لفترة.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

اليوم، قد تساعد المحتاجين، قد يزيد من احترامك الاجتماعي.

يمكنك أيضًا بذل مجهودك بنسبة كبيرة في عملك، مما يؤدي إلى اكتمال بعض الأعمال المؤجلة.

قد يجعلك الكثير من العمل متعبًا، لذا يُنصح بتجنب التوتر اليوم، وإلا فقد يؤثر التوتر على حياتك المهنية والشخصية ينصح بالتأمل والصيام اليوم.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- الحوت

قد تكون مشغولاً اليوم بالمناسبات الاجتماعية العائلية فا يجب أن تكون مهذبًا مع الأشخاص من حولك، مما قد يزيد من تحسين صورتك بين أقاربك وأصدقائك.

ستنفق المال على شراء بعض القطع الأثرية والأشياء الأخرى التي ستحسن وضعك الاجتماعي.

قد تسمع بعض الأخبار الجيدة من أحد أقربائك المقربين.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.