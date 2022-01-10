استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي روسيا أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد هناك، اليوم، تسجيل 15 ألفا و830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 741 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1932 إصابة و37 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و208 آلاف و337 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 131 ألفا و915 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 454 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و116 ألفا و202 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفا و136 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 750 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 286 ألفا و397 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 838 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و634 إصابة، كما سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 98 حالة وفاة.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية 7926 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و277 ألفًا و476 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و838 حالة عقب تسجيل 13 حالة على مدار أمس.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و783 إصابة بفيروس كورونا و212 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و900 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و534 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و785 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد بالإضافة إلى 19 حالة وفاة جديدة. و

أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من 18 ألف شخص يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد فيما يوجد أكثر من 140 ألفا آخرين في العزل المنزلي، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا" فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و220 ألفا و984 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 99 ألفا و761 حالة وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية اليوم الإثنين 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 621 ألفا و563 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2231 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و595 ألفا و931 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و105 حالات.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 833 ألفا و946 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و606 حالات.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و636 حالة والوفيات إلى 3015 حالة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 97 ألفا و668 حالة والوفيات إلى 264 حالة.

وفي بريطانيا أعلنت سلطات الصحة تسجيل 77 حالة وفاة، و142 ألفا و224 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 150 ألفا و230 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد من ذُكر "كوفيد-19" في شهادات وفاتهم كأحد أسباب الوفاة 173 ألفا و509 أشخاص، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 14 مليونا و617 ألفا و314 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 227 حالة وفاة، و101 ألف و762 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 139 ألفا و265 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 7 ملايين و554 ألفا و344 إصابة.

وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 27 ألفا و295 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و88 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و371 ألفا و37 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 ألفا و212 إصابة جديدة و20 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و361 ألفا و2735 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألف و133 حالة وفاة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 208 آلاف و559 حالة، كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 661 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1716 حالة إصابة جديدة بكوفيد و157 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 857 ألفا و128 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و237 حالة حتى الآن.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 18 ألفا و592 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و507 آلاف و616 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و394 حالة، بعد تسجيل 66 حالة على مدار أمس.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 23 ألفًا و 909 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و ألفين و 13 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 5952 حالة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 8949 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 359 ألفًا و 544 إصابة، كما سجلت 24 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 12 ألفًا و 936 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 288 ألفا و715 حالة والوفيات إلى 4661 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4104 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و848 ألفا و641 حالة والوفيات إلى 59 ألفا و27 حالة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفا و823 حالة والوفيات إلى 489.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الإثنين 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 708 آلاف و931 حالة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 13 ألفا و473 إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة. ووفقا لما أظهرته بيانات معهد شتاينتز سيروم الدنماركي.، ارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 956 ألفا و343 إصابة، وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 3 آلاف و394 حالة وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 ألاف و 852 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و540 ألف إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 12 ألفا و462 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية اليوم الإثنين 1578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في البلاد إلى 767 ألفا و183حالة.

أما في تشيلي رصدت وزارة الصحة 13 حالة وفاة، و4 آلاف و69 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك إلى 39 ألفا و285 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى مليون و833 ألفا و478 إصابة.

كما رصدت وزارة الصحة الكوبية ألفي و519 إصابة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في كوبا حتى اليوم 8 آلاف و329 حالة، وإجمالي الإصابات 979 ألفا و929 إصابة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية وفاة 77 شخص وإصابة ألفي و409 آخرين بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 92 ألفا و371 حالة، وحصيلة الإصابات 3 ملايين و521 ألفا و572 إصابة.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 1034 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 312 ألفًا و 572 إصابة، بينما سجلت البلاد 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات 5454 حالة وفاة.

وفي أوغندا، أعلنت وزارة تسجيل 749 إصابة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 154 ألفا و511 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و357 حالات وفاة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248 ألفا و312 حالة والوفيات إلى 3077 حالة.