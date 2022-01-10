الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالتعدى على عامل وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة فى السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس 3 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وأقر المتهمون بارتكابهم واقعة التعدى على المجنى عليه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم، ونصب المجنى عليهم فى 50 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واحتجازه داخل أحد المخازن، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بسبب خلافات مالية بينهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من عامل يتهم 3 أشخاص باحتجازه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين السلام قسم

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