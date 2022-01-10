الإثنين 10 يناير 2022
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عالم

ألمانيا تشيد بجهود إيطاليا فى مكافحة جائحة كورونا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، بجهود إيطاليا في مكافحة جائحة كورونا.
 

وخلال زيارتها لمركز تطعيم في العاصمة الإيطالية روما، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الإثنين، إن هذا المركز يوضح مدى أهمية الذهاب إلى الأحياء بشكل ميداني وتوافر مكاتب اتصال متاحة للتواصل.
 

وأضافت بيربوك أن الأمور الخاصة بأخذ موعد والتطعيم واستصدار شهادة التطعيم وأخذ المواعيد التالية بعد ذلك كلها تتم بطريقة رقمية عبر الهاتف.
 

وقالت بيربوك إنه كان من المهم بالنسبة لها أن تأتي " إلى هنا لكي أتعلم كيف تمكنت إيطاليا من تحقيق مثل هذا المعدل العالي للتطعيم".
 

يذكر أن نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من تطعيم كورونا وصلت حتى صباح اليوم إلى نحو 4ر89% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في إيطاليا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الإيطالية.
 

ويعمل في المركز الذي زارته بيربوك منذ يناير الماضي فريق متناوب يتألف من ستة أطباء وممرضين على مدار سبعة أيام في الأسبوع، حيث يستقبلون في المتوسط نحو 250 مريضا يوميا.


وأشادت بيربوك بالمركز وقالت إن متطوعين وأشخاصا من القطاع الإداري والمؤسسات الصحية يعملون لوقت يزيد عن أوقات عملهم الطبيعية " حتى نحمي بعضنا البعض ويعملون على حماية الناس وضمان أن نسيطر معا على هذه الجائحة"، وتابعت أن هذه هي الأماكن التي يتصل فيها الناس مع مؤسسات الدولة بشكل مباشر.
 

وقالت بيربوك إنه لهذا السبب فإن الاستثمارات في المؤسسات الصحية تمثل أيضا "استثمارا في الثقة في مؤسسات الدولة وبالتالي فهي استثمار في منزلنا الأوروبي المشترك".

كانت إيطاليا وسعت نطاق التطعيم الإجباري في الفترة الأخيرة، حيث ألزمت كل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بأخذ التطعيم وذلك اعتبارا من أول أمس السبت.
 

وستفرض إيطاليا اعتبارا من مطلع فبراير المقبل غرامات مالية على الأشخاص الذين لم يأخذوا أيا من جرعات التطعيم.

المانيا كورونا كوفيد الصحة اللقاح

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