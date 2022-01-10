الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين جدد فى واقعة «فتاة الغربية»

بسنت خالد
بسنت خالد

أصدرت النيابة العامة في كفر الزيات بمحافظة الغربية، أمرا بحبس 3 متهمين في واقعة التنمر على الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني والتي انتحرت بسبب ذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجددت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، حبس 6 طلاب في واقعة الطالبة بسنت خالد 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهم تهم ابتزاز المجني عليها وتداول صورها، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم اليوم على ذمة القضية واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

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