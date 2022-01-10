الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

الاستماع لأقوال الناجين من حادث غرق سيارة بفرع رشيد في منشأة القناطر

حادث غرق سيارة بفرع
حادث غرق سيارة بفرع رشيد في منشأة القناطر

واصل رجال المباحث في أمن الجيزة، سماعهم لأقوال الناجين من حادث غرق سيارة نصف نقل، يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة.

وأكد الناجون، أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، ما أسفر عن غرق عدد منهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق، الذي أكد أنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة خلال العبور بواسطة المعدية، ما أسفر عن سقوط السيارة بالمياه.

وشارك عدد من الصيادين في عمليات البحث عن المفقودين، حيث ساهموا بقواربهم في البحث عن ناجين، وزيادة مساحة البحث بالمكان الذي شهد الحادث.

ونجا سائق السيارة من الموت، ويستمع رجال المباحث لأقواله، لكشف ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وعدد العمال الذين كانوا بصحبته.

ووصل أهالي ضحايا سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، ما أسفر عن مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، لمكان الحادث، في انتظار انتشال جثمانين الضحايا، بينما توجه عدد منهم إلى المستشفى بعد انتشال جثث 4 عمال، للتعرف عليهم، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستلام الجثامين.

حالة من الحزن بين سكان القرية:

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير  من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وكشفت التحريات أن عدد من العمال تمكنوا من السباحة والوصول للبر الآخر، بينما غرق عدد منهم، وتم انتشال 4 جثث، وجارِ مواصلة جهود البحث لانتشال باقي الضحايا.

وتوصلت، أن عدد من الضحايا ما زالوا قصر، ومن بينهم أطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

محافظة المنوفية طريق الاسكندرية الصحراوي فرع رشيد غرق معدية انتشال جثمانين حادث غرق

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