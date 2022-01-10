القبض على متهم بالاشتراك مع سيدة لسرقة شقة جارتها فى الخانكة

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الخانكة اليوم الاثنين، القبض على المتهم بالاشتراك مع سيدة فى سرقة شقة جارتها في الخانكة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاشتراك مع صديقها لسرقة جارتها بمنطقة الخانكة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة "ح.ك" استعانت بصديقها لسرقة شقة صديقتها بعد تأكدها من امتلاكها مبلغ مالي وقدره 50 ألف جنيه، وأقرت المتهمة بأنها استعانت بصديقها، وعلى إثرها استدرجت جارتها حتى تمكن شريكها من الدخول للشقة وسرقة المبلغ المالي.

بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من سيدة تفيد بسرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمة، وأقرت بالاستعانة بصديقها لسرقة جارتها وتم اقتيادها لقسم الشرطة، وجار البحث عن المتهم الثاني وحُرِرَ المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.