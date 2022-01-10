الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«عذراء الشرابية» تطلق دورة معين نظير للمقبلين على الزواج

كنيسة
كنيسة

يستعد مركز الأباء الرسل للتنمية البشرية وإعداد القادة بكنيسة العذراء مريم بالشرابية تحت رعاية الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد عن إطلاق دورة "معين نظير" للمخطوبين والمقبلين على الزواج.

وأعلن مركز الآباء الرسل، في بيان الاثنين، أن نظام الحضور بالدورة هو المشاركة بالتواجد فقط، ولا تبث الفعاليات عبر الإنترنت، وتستمر على مدار 4 أيام متواصلة ابتداءً من 3 فبراير المقبل.

ويمَنح المركز شهادة اجتياز الدورة كشرط رئيسي لاتمام مراسم الزواج الكنسي، وفقًا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالإلزام بدورات المشورة كشرط رئيسي لمراسم الزواج بالكنيسة.

اجتياز الدورة مراسم الزواج الكنسي الأباء الرسل للتنمية البشرية السيدة العذراء مريم الحضور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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