«عذراء الشرابية» تطلق دورة معين نظير للمقبلين على الزواج

يستعد مركز الأباء الرسل للتنمية البشرية وإعداد القادة بكنيسة العذراء مريم بالشرابية تحت رعاية الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد عن إطلاق دورة "معين نظير" للمخطوبين والمقبلين على الزواج.

وأعلن مركز الآباء الرسل، في بيان الاثنين، أن نظام الحضور بالدورة هو المشاركة بالتواجد فقط، ولا تبث الفعاليات عبر الإنترنت، وتستمر على مدار 4 أيام متواصلة ابتداءً من 3 فبراير المقبل.

ويمَنح المركز شهادة اجتياز الدورة كشرط رئيسي لاتمام مراسم الزواج الكنسي، وفقًا لقرار المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بالإلزام بدورات المشورة كشرط رئيسي لمراسم الزواج بالكنيسة.