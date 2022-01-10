رئيس البنك الدولى: 300 مليون شخص بالشرق الأوسط بحاجة إلى فرص عمل بحلول 2050

قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، إن 300 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيحتاجون إلى فرص عمل بحلول عام 2050، لافتًا إلى أنه يجب تمكين سوق العمل، من توفير فرص مستدامة، وتقليل العوائق التي تواجه الشباب في سوق العمل.

وأضاف "مالباس"، خلال كلمته في منتدى شباب العالم خلال دورته الرابعة: أنه "يجب أن نُعزز من البيئة التشريعية للعمل، وأن نستفيد من التكنولوجيا الرقمية التي تساعد رواد الأعمال من أن يكونوا منتجين، وأن نعزز من الشمولية الاجتماعية، وذلك لمساعدة الشباب على الصمود في البيئات الهاشة وذلك لبناء الصمود والقدرة على التعافي من حاجئة كورونا.

يعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تضم عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى (السلام والإبداع والتنمية).