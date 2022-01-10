الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

صناعة الشيوخ تشيد باستعدادات منتدى شباب العالم: أبهرت العالم

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى

اعتبر النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " التى أكد فيها أن منتدى شباب العالم والذى بدأت فعالياته اليوم بمدينة شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويستمر حتى يوم الخميس المقبل هو أحد أهم الفعاليات الدولية وهو فرصة جيدة لعرض النماذج المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها الحكومة المصرية بقوة خلال الفترة الماضية لتعزيز ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات بمثابة دليل كبير على الاهتمام الكبير من العالم بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة بهذا الحدث العالمى الكبير.

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد المسئول الاممى بأن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تشارك هذا العام في عدد من جلسات المنتدى منها ورشة عمل حياة كريمة، والمنظمات الدولية ودورها في تسريع وتيرة التعافي، ومستقبل قطاع الطاقة، وإعادة الإعمار في مناطق الصراع وأن المنظمة سوف تقدم خدمات استشارية للشباب ورواد الأعمال المشاركين في المنتدى بهدف تطوير أعمالهم مثمناً الاهتمام العالمى الكبير بالمبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى أصبحت تحظى باهتمام عالمى كبير خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها داخل العديد من القرى والريف المصرى.

ووجه النائب محمد المنزلاوى تحية قلبية للقائمين على ادارة المنتدى من الاستعدادات رفيعة المستوى التى انبهر بها العالم كله من خلال تناول مختلف وسائل الإعلام لهذه الاستعدادات خاصة فيما يتعلق باتباع جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً الى أن هذا المنتدى بعث برسائل ايجابية للعالم كله عن مصر فى مقدمتها حالة الاستقرار السياسى والامنى التى تتمتع بها مصر اضافة الى قدرة مصر بشبابها الواعد على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة حتى فى ظل وجود فيروس كورونا.

الامم المتحدة مصر أمن السيسي الحكومة ورشة مدينة شرم الشيخ لجنة الصناعة الريف المصري أهداف التنمية المستدامة محمد المنزلاوي

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