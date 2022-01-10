عاطل يقتل شابا بسبب 100 جنيه في أسوان

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، من القبض على المتهم بقتل شاب، إثر نشوب مشاجرة بينهما على مبلغ مالي يبلغ قيمته 100 جنيه.

تفاصيل الواقعة، بدأت بانتقال قوة من مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العدلي رئيس مباحث قسم شرطة كوم أمبو، للبحث عن مرتكب الواقعة، وذلك بعد ورود بلاغ بمقتل شاب على أيدي عاطل أثناء مشاجرة بينهما، ليقوم الجاني بطعن المجني عليه بمطواة ليلقي مصرعه في الحال.

وتم عمل تحريات أولية وخاصة بعد هروب الجاني، وتم تقنين مكان الجاني الهارب وفي اقل من 4 ساعات بعد وقوع الحادثة تم القبض عليه مختبئا في أحد الأماكن.

وكشفت التحريات، أن شخصا يدعى "ف. ش."، عاطل، طعن المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وأسفر ذلك عن وفاته في الحال، وتبين أن المشاجرة وقعت بسبب الخلاف علي 100 جنيه.