الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد والمشدد 10 سنوات للمتهمين بقتل شاب لخلافات النسب فى الصنافين بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، 4 متهمين لإدانتهم بقتل شاب لخلافات النسب والمصاهرة بقرية الصنافين، حضوريا بالسجن المؤبد للمتهم الأول وحضوريا وغيايبا للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس.

وذلك في القضية رقم 40445 لسنة 2021 جنايات منيا القمح، لشهر يوليو،  وكان مدير أمن الشرقية،  قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول "إ. ع. ع"، 28 عاما، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالبطن، وإصابة شقيقه "و. ع. ع" 38 عاما ، سائق بسحجات.

- نتائج التحريات

وتبين من التحريات نشوب خلافات بين أسرة المجنى عليه وأسرة أرملة شقيقه، على خلفية قيام أقاربها بنقل فرشها والأساس من منزل أسرتها إلى شقة زوجها المتوفى لتعيش فيه بطفليها، بناء على طلب والد زوجها، فحدث خلاف بين المجني عليه وشقيقه وأقاربها، مما حدا بشقيقها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح نارى فرد خرطوش، أودى به قتيلا فى الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم " ع. ف.ع " 26 عاما ترزي، و" م. ف " هارب، و" م. ع" 48 عاما يعمل بشركة ملابس بالعبور، و" ش. س.ع " و" أ. م .ع " هاربين، وعقب تقنين الإجراءات قدمتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق امن الشرقية محكمة جنايات القبض على المتهم المشدد 10 سنوات

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