الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. انطلاق الدورة السادسة والثلاثون من مؤتمر «الأغذية والزراعة»

الفاو
الفاو

تنطلق الدورة السادسة والثلاثون لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى، اليوم، تحت عنوان "التعافي ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية زراعية أفضل وأكثر إخضرارًا وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويأتي انطلاق المؤتمر مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في المناطق الحضرية، وفي ظل ندرة المياه والتغير المناخي المتزايد، تتطلب الأنماط الغذائية الصحية لسكان المناطق الحضرية إحداث تغييرات وتحولات عاجلة في النظم الغذائية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ويستضيف العراق الدورة السادسة والثلاثين من المؤتمر على مرحلتين، حيث يجتمع كبار المسئولين افتراضيًا في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، فيما تنعقد الجلسة الوزارية بالحضور الفعلي والافتراضي يومي 7 و8 فبراير 2022.

وسيجتمع، خلال المؤتمر، وزراء الزراعة والمنظمات الشريكة والوكالات الشقيقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء لمناقشة التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما يضمن فعالية تأثير المنظمة في المنطقة، ويساعد في تحديد أولويات عملها خلال السنتين المقبلتين.

وسيجري تحديد هذه الأولويات من خلال المشاركة في مناقشات المائدة المستديرة، وحلقات النقاش مع جميع الدول الأعضاء لتحديد الممارسات الفضلى لتحويل النظم الغذائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسيتناول المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى العديد من المناقشات حول القضايا مثل التحول الريفي لخلق الوظائف والدخل للشباب، وتحويل النظم الغذائية الزراعية لتعزيز الأنماط الغذائية الصحية للجميع، بالإضافة إلى بناء القدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية وتخضير الزراعة: نحو الانتعاش المستدام والعمل بشأن تغير المناخ.

كما سيتناول المؤتمر الاطلاع على آخر مستجدات استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة، بشأن العلم والابتكار، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الجديدة بشأن تغير المناخ.

منظمة الأغذية أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة نظم غذائية التغير المناخي منطقة الشرق الأدنى شمال أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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