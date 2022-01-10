افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم (بث مباشر)

ينشر “الدستور” بثًا مباشرًا لافتتاح منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ، حيث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، منذ قليل، لافتتاح النسخة الرابعة من المنتدى.



أجندة منتدي شباب العالم

ويُعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام، والإبداع، والتنمية".

وعُقدت أمس عدد من الورش التحضيرية، تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد

وتدور الجلسة الرئيسية عقب حفل الافتتاح حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.