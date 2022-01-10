الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم (بث مباشر)

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

ينشر “الدستور” بثًا مباشرًا لافتتاح منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة في مدينة شرم الشيخ، حيث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، منذ قليل، لافتتاح النسخة الرابعة من المنتدى.

 


أجندة منتدي شباب العالم
ويُعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام، والإبداع، والتنمية".

وعُقدت أمس عدد من الورش التحضيرية، تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد 
وتدور الجلسة الرئيسية عقب حفل الافتتاح حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، وعلى مدار اليومين التاليين تنعقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية، التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من "جلاسكو" إلى "شرم الشيخ"، ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

أجندة منتدي شباب العالم السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي جائحة كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

وصول الرئيس السيسى وقرينته لافتتاح منتدى شباب العالم

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-1-2022

نموذج مشرف.. فقدت بصرها في عمر 23 وحفظت القرآن الكريم بالسمع ببنى سويف (فيديو)

أقوال فتاة فى اتهام 4 شباب بهتك عرضها بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا