«التضامن» تعلن شروط قبول أوراق الأم المثالية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى الخميس 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة الأم المثالية، تتمثل في: “قيد عائلي - صورة البطاقة الشخصية - شهادات للأبناء في الجامعات إن وجد - فيش وتشبيه”، موضحا أنه تم تحديد المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة.

وعن شروط اختيار الأم المثالية، أشار "شعبان" إلى أنه لابد ألا يقل سنها عن 50 عامًا، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ولكن يستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان، بالإضافة إلى ضرورة ألا يزيد عدد الأبناء عن 5، وأن يكون جميعهم حاصلين على مؤهل عالي أو في السنة الدراسية الأخيرة بالكليات.

وأكد محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن يكون أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.

وأشار محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك شروط للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب"، وهى أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي، وأن يكون الابن البديل بالدار قد حصل أيضا على مؤهل علمي مناسب، فى حين ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة على مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.