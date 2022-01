إعلان نتيجة مسابقة «اختيار تمثيل مصر في بينالي فينيسيا للفنون»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة دكتور هشام عزمي عن نتيجة مسابقة "اختيار تمثيل مصر في بينالي فينيسيا للفنون في دورته التاسعة والخمسين لعام 2022، وفوز العمل الفني "كجنة عدن للمختارين - Eden Like Garden " المقدم من المتسابقين كل من محمد شكري، وئام المصري، أحمد الشاعر ليكون هو المرشح لتمثيل مصر في بينالي فينيسيا للفنون لهذه الدورة، وكانت التيمة الخاصة بالبينالي "The Milk Of Dreams"، وتقام تحت الإشراف الفني للفنانة الإيطالية Cecilia Alemani.

وكانت لجنة المعارض المنبثقة من لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس اقترحت أن يتم اختيار تمثيل مصر في بينالي فينيسيا هذا العام من خلال إطلاق مسابقة بشروط محددة أعلن عنها المجلس في نهاية سبتمبر 2021 وتم غلق باب التقدم لها في منتصف نوفمبر 2021، واستعانت اللجنة بنخبة من الحكماء والخبراء في مجالات فنية مختلفة للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة لاختيار المشروع الفائز وقد اختارت لجنة التحكيم بالإجماع العمل السالف ذكره ليشارك باسم جمهورية مصر العربية هذا العام في بينالي فينسيا.

جدير بالذكر أن، بينالي فينيسيا للعمارة تقام دورته كل عامين بالتبادل مع بينالي فينيسيا للفنون التشكيلية، ويعتبر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري هو المنوط به إعداد المشاركة المصرية في الحدث الدولي، على أن تتكفل وزارة الثقافة بكافة نفقات المشاركة.

طرح الجهاز مسابقة للمشاركة في البينالي في 2019، وفاز بها مشروع «الفتات المبارك» وهو المشروع المقدم من الدكتور مصطفى ربيع عبدالباسط رئيس الفريق، وكل من المهندس محمد رياض الحلبي، عمرو أحمد علام، وأحمد عصام سعد، والذي استطاع الفريق من خلاله توضيح كيفية إعاشة الإنسان من مختلف الطبقات في تكامل دون تفرقه بينهم.