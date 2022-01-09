الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وليامز تبحث مع السفير الجزائري آخر التطورات في ليبيا

وليامز والسفير الجزائري
وليامز والسفير الجزائري لدى ليبيا

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، خلال لقاء جمعها مع السفير الجزائري، سليمان شنين، آخر التطورات في ليبيا.

 

وغردت وليامز عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مساء اليوم الأحد، قائلة: «برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، عقدت اجتماعاً مثمراً مع سعادة السفير الجزائري، سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا».

 

وأضافت وليامز: «وشددنا على الدور المهم لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي - الليبي الثلاثة»، في إشارة للمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.


وكانت وليامز أكدت في وقت سابق اليوم، خلال لقائها مع عدد من نساء ملتقي الحوار السياسي استمرار جهودها لدعم المسار الانتخابي.

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وأشارت ويليامز، التي قدمت نفسها خلال اللقاء كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة برغم استعانتها بفريق البعثة لترتيب اللقاء، إلى أنها ستواصل جولاتها المحلية التي ستعقبها جولات دولية لضمان استعادة الشرعية الليبية ووحدة مؤسساتها الوطنية.

 

وأكدت النساء خلال اللقاء،  على ضرورة إنهاء الأجسام الحالية برمتها وتقديم للانتخابات البرلمانية يعقبها بعد ذلك إصلاحات لمسودة الدستور والاستفتاء عليها لاحقا، والاستعانة بدستور الاستقلال كقاعدة دستورية لفترة محددة، إلى جانب تجديد الثقة في مسارات الحوار السياسي، والبحث في المسار الاقتصادي والوظائف السيادية.

 

وأعربت النساء عن خيبة أمل الليبيين حيال تأجيل الانتخابات، معبرات عن رغبتهن في إعادة الأمل لليبيين وإجراء الانتخابات، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لعضوة ملتقى الحوار أم العز الفارسي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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