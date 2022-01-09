الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

رسالة «الإبراشي» الأخيرة قبل وفاته بـ3 ساعات.. دعوة للمرأة الحديدية

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

توفي الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض، خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان وصلاة الجنازة أو إقامة العزاء حتى الآن.

وقبل وفاته بـ 3 ساعات، نعى وائل الإبراشي المستشارة تهاني الجبالي، التي وافتها المنية صباح اليوم، عقب تدهور حالتها الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.
 

وقال وائل الإبراشي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي»، وأرفق بالبوست صورة لدفتر عزاء الراحلة.

وائل الإبراشي تهانى الجبالى وفاة تهاني الجبالي

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رسالة «الإبراشي» الأخيرة قبل وفاته بـ3 ساعات.. دعوة للمرأة الحديدية

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