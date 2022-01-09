انتخاب «محمد الحلبوسى» رئيسًا لمجلس النواب العراقى فى دورته الخامسة

أعلنت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب العراقي بدورته التشريعية الخامسة، اليوم الأحد، انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية السيرة الذاتية لرئيس البرلمان العراقي الجديد، فهو المهندس محمد ريكان حديد علي الحلبوسي، ولد في الأنبار شمال العراق 4 يناير 1981، وحالته الاجتماعية متزوج، أما مؤهلاته العلمية، فقد حصل على بكالوريوس هندسة مدنية، من الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002، وماجستير هندسة من الجامعة نفسها عام 2006،وشهادة OSHA للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.

حصل رئيس البرلمان العراقي، على عدة مناصب في العراق وكان فاعلا في المشهد السياسي، أهمها عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002، وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012، وعضو مجلس النواب بالدورة الثالثة لعام 2014، وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015، وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017، ومحافظ الأنبار 2017 / 2018، وعضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018، ورئيس تحالف الأنبار هويتنا.

كما شارك في مؤتمرات برلمانية دولية وإقليمية، مثل مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016، ومؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016، ومؤتمر تطوير القادة منظمة NDI، ومؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع بالأمم المتحدة، ومؤتمر وورش عمل إعادة الاستقرار للمدن المحررة EU .

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في وقت سابق، بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين محمد الحلبوسي أو محمود المشهداني لرئاسة المجلس.

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس، حضور 205 نواب للجلسة بعد استئنافها برئاسة النائب خالد الدراجي، وذلك وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، منذ قليل تعليق الجلسة؛ بسبب تعرض رئيس السن محمود المشهداني لأزمة صحية مفاجأة نقل على أثرها للمستشفي.

هذا، وكان أعلن تحالفا تقدم والعزم بالعراق، مساء السبت، أنهما صوتا على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.