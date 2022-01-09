الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجلاء بدر.. بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور «أوميكرون»

بسمة وهبة
بسمة وهبة

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الأحد، إصابتها بمتحور "أوميكرون"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور “إنستجرام”، لتصبح ثاني إصابة بالمتحور الأسرع انتشارًا في الوسط الفني بعد إعلان الفنانة نجلاء بدر الإصابة به.

وقالت “وهبة": "سنين بهرب وأجري واستخبي من الفيروس الملعون ولكن الحذر لا يمنع القدر.. أصبت بأوميكرون والحمد لله على كل حال ".

وفي نوفمبر الماضي، تعرضت  الإعلامية بسمة وهبة، لأزمة صحية استدعت دخولها إلي المستشفى.

وفور خروجها طمأنت جمهورها وكتبت، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله.. أزمة وعدت.. ربنا بيبتلينا.. ومن رحمته بينجينا"، ليتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

نجلاء بدر تعلن إصابتها 

وأعلنت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت نجلاء بدر: "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول".

وكتبت نجلاء بدر منشورا آخر: “أوميكرون مش بيبان في pcr بيبان في الـrapid test بس يالا بالشفا لكل العمل pcr وطلع negative”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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