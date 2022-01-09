الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 وفاة و2349 إصابة بفيروس كورونا في المملكة الأردنية

كورونا في المملكة
كورونا في المملكة الأردنية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 وفاة و2349 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12 ألفًا و856 وفاة و1079781 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 6.91%. 

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 26913 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات اليوم الأحد، 64 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 687 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15%، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16%.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16%، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13%.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8%.

وأشار البيان إلى تسجيل 2024 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يومًا) إلى 1039992 حالة.

كما أشار إلى إجراء 33985 فحصًا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13851545 فحصًا.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4462074، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4058538

وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا المملكة لأردن النشطة المستشفيات

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