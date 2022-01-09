الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز العثور على جثة طفلة بالإسكندرية

جثة طفلة
جثة طفلة

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف لغز العثور على جثة طفلة مجهولة أعلى كوبري مشاة بمنطقة الرمل شرق الإسكندرية، حيث تبيَّن أن والدتها خنقتها بإيشارب بسبب كثرة بكائها، لإرضاء عشيقها.

البداية عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الرمل ثانٍ يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة مجهولة، أعلى كوبري المشاة بعزبة المهاجرين بمحور المحمودية.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن من الفحص العثور على جثة طفلة ترتدي كامل ملابسها وملفوفة في بطانية.

وبفحص الجثة، تبيَّن أنها لطفلة في العقد الأول من العمر، حوالي ٧ سنوات، ترتدي كامل ملابسها، عبارة عن بنطلون جينز و"تي شيرت" أبيض، وبها آثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه والرقبة، فضلًا عن آثار قيد باليدين.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية الطفلة، وتبيَّن أن والدتها كانت مقيمة بمحافظة القليوبية وهربت رفقة عشيقها وبصحبتها أبناؤها الثلاثة من زوجها، وهم: "هاجر" المجني عليها ٧ سنوات، وإيهاب، وحبيبة.

وكشفت التحريات عن أن الأم أقامت بمنطقة عزبة محسن رفقة أبنائها وعشيقها الذي تزوجته عرفيًا إلا أنه مع مرور الوقت بدأ يسىء معاملة أطفالها ويرفض الإنفاق عليها.

وأكدت التحريات أن الأم قتلت الطفلة بتحريض من زوجها بسبب كثرة بكائها، حيث خنقتها بإيشارب، ثم نقلتها بمساعدة العشيق إلى مكان العثور عليها.

وألقى القبض على المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية العثور على جثة طفل القبض على المتهم

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