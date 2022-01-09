الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شباب العالم» يتعاون مع مجموعة «Bee Group» لتأمين المنتدى طبيًا

مجموعة Bee Group
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا

يستضيف منتدى شباب العالم، هذا العام، 18 ألف مشارك، و500 متحدث.

وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين للمنتدى، أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا، لذا يتبع المنتدي هذا العام مجموعه من الإرشادات الطبيه والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين. 

ويتعاون المنتدي مع شركة “Bee Group” والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كما أنها أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي والدولي والمؤتمرات والمنشآت.

مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا

وتشتمل خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية: 

  1. التعقيم:

- تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم.

  • تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته .
  • آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.
لا يتوفر وصف.
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا


2. تقليل التعامل البشري: قامت مجموعة Bee Group  بإحضار واستخدام مجموعة متنوعه من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الإعتماد علي العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة.

تشتمل تلك الروبوتات علي التالي :

- روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتي تم تعديلها لتكون امنة علي العنصر البشري، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر،  كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دوري وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية. 

- الروبوتات التفاعلية: والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة احد المشاركين.

- روبوتات الخدمه: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافه أرجاء قاعه المؤتمرات الرئيسيه وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والاقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري. 

لا يتوفر وصف.
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا


3. تعزيز المناعة للمشاركين:

يقوم المنتدي بتوزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، "تحتوي تلك الحقائب علي أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأميركية – ألمانيًا – المملكة المتحدة، معتمدة علي أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر" من ضمنها :

  • مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي من اكبر الشركات الأمريكية للادويه والفيتامينات المعتمدة دوليا في مجالات رفع المناعه و التأمين ضد الفيروسات.
  • معزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمه عالميًا في الوقت الحالي ويستخدم عند الحاجة. 
  • أكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد علي تحمل اختلافات الطقس في مدينه شرم الشيخ.
  • مطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم  التي تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة. 
  • مناديل مبللة مستحدثه من إحدي الشركات الرائده في مجال التطهير والتعقيم الطبي المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمي من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يومًا. 
  • بالإضافة إلي مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوي - أقنعة N95 ومقياس حرارة.
لا يتوفر وصف.
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا

 مجموعة Bee Group

  • هي مجموعة شركات مصرية ذات نشاط دولي في أكثر من ١٦ دولة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. تأسست المجموعة عام ٢٠١٦ ونمت بشكل تدريجي لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مصر، وتشارك المجموعة في العديد من المشاريع الحكومية التنموية الكبرى علي رأسهم المشروع الوطني "حياه كريمة".
  • تتألف المجموعة من خمس شركات مستقلة تقوم بتنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص في مجالات متعددة مثل المقاولات والإنشاءات، تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، تصنيع وتصديرالمنسوجات القطنية لإعادة إحياء القطن المصري، توريد المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلي نشاطات أخرى مثل الإنتاج الفني.
  • تعتبر "بي جروب" أول الشركات المصريه التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الدوليه في مجال التعقيم والتطهير منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبر المجموعة أول شركة مصريه متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.
لا يتوفر وصف.
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا
لا يتوفر وصف.
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا
لا يتوفر وصف.
مجموعة Bee Group لتأمين المنتدى طبيًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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