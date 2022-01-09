مصرع مواطن وإصابة زوجته إثر دهس مقطورة لسيارتهما بطريق «العريش- القنطرة»

لقي مواطن مصرعه وأصيبت زوجته في حادث مروع بالقرب منطقة الميدان غرب مدينة العريش، شمال سيناء، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث.

وقع الحادث علي الطريق الدولي “العريش - القنطرة”، حيث دهست سيارة مقطورة سيارة ملاكي بالقرب من نقطة الميدان اتجاه مدينة العريش.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الملاكي، وإصابة زوجته والتي تم نقلها إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وإيداع الجثة في ثلاجة المستشفى، وتم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولي التحقيق ومعرفة أسباب وقوع الحادث.