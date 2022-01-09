«القوى العاملة»: تعيين 1741 شابًا بينهم 31 «قادرون باختلاف» في البحيرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة، 1741 شابًا من مختلف المؤهلات من بينهم 31 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4555 من راغبي العمل، فضلاً عن إستخراج 1572 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأحد، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 10 منحة مولود جديد بإجمالي 20 ألف جنيه، و3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، و 3 منحة وفاة لأسر عاملين بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 61 ألف جنيه لـ17 عاملا ً من المسجلين، فضلاً عن صرف 9818 جنيه رعاية صحية لـ3 عمال لعمل عملية جراحية كبرى وصغرى.

وأضاف عثمان عبد الرسول، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 507 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 24 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 17 ندوة توعية عمالية ، وعمل 10 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخرى، والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 64 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، و إحالة 35 شكوى للمحكمة العمالية، وحفظ 7 شكاوى، و21 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى على مهنة التطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ9 متدربات، ودورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.