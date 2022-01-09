الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ ناعيًا تهانى الجبالى: مواقفها الوطنية لا تُنسى

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والتي وافتها المنية اليوم، مؤكدًا أن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.

وأضاف عبدالرازق أن المستشارة تهاني الجبالي أثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية، وبما أهلها لأن تكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث، وتدرجت لأعلى منصب قضائي تحتله المرأة في مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته، وأن يدخلها فسيح جناته وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

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