الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجهولون يغتالون قياديًا فى التيار «الصدرى» قبيل جلسة البرلمان العراقى اليوم

الامن العراق
الامن العراق

اغتال مجهولون، قياديًا في التيار الصدري مسلم أبوالريش في محافظة ميسان جنوبي العراق، حيث تم العثور على جثته وذلك قبيل ساعات من بدء الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المقررة اليوم الأحد، وفقًا لوسائل الإعلام العراقية.

وعثر على جثة القيادي، في وقت متأخر من ليلة أمس ملقاة في مكب قمامة بمنطقة الشيشان وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد.

وبحسب وسائل الإعلام العراقية فإن أبوالريش هو المتهم الرئيس في اغتيال وسام العلياوي القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري.

يأتي هذا فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس السبت، عن تسلم 50 عراقيًا من المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا.

وأوضحت الخلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الـ50 عنصرًا تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرت عملية التسليم بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة، وأنه تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

العراق التيار الصدري مسلم أبو الريش ئاسة البرلمان العراقي الانتخابات البرلمانية العراقية البرلمانيين العراقيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

منتدى شباب العالم يكشف تفاصيل منطقة الابتكار والإبداع «FREEDOM.E»

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

حقيقة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة

رئيس الوزراء: آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان