مجهولون يغتالون قياديًا فى التيار «الصدرى» قبيل جلسة البرلمان العراقى اليوم

اغتال مجهولون، قياديًا في التيار الصدري مسلم أبوالريش في محافظة ميسان جنوبي العراق، حيث تم العثور على جثته وذلك قبيل ساعات من بدء الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المقررة اليوم الأحد، وفقًا لوسائل الإعلام العراقية.

وعثر على جثة القيادي، في وقت متأخر من ليلة أمس ملقاة في مكب قمامة بمنطقة الشيشان وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد.

وبحسب وسائل الإعلام العراقية فإن أبوالريش هو المتهم الرئيس في اغتيال وسام العلياوي القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري.

يأتي هذا فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس السبت، عن تسلم 50 عراقيًا من المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا.

وأوضحت الخلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الـ50 عنصرًا تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية في وقت سابق، مشيرة إلى أنه جرت عملية التسليم بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة، وأنه تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.